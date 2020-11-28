Правящие силы РК согласны с принципом адресного оказания чрезвычайной помощи

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Правящая Демократическая партия Тобуро и правительство согласились с тем, что третий этап чрезвычайной помощи населению страны должен осуществляться адресно. То есть, помощь должны получить наиболее уязвимые социальные группы, а также те, кто больше других пострадал от пандемии COVID-19. Данное заявление распространено после закрытого заседания представителей правящей партии и правительства, состоявшегося в воскресенье в канцелярии премьер-министра. По словам представителя правящего лагеря, всеобщее и равное распределение гуманитарной помощи никогда не рассматривалось. На заседании принято решение увеличить в следующем году бюджетные расходы на преодоление последствий COVID-19 на 7 трлн вон (6 млрд 350 млн долларов). 30% этой суммы будет потрачено на поддержку малого бизнеса и частных предпринимателей, пострадавших от пандемии.