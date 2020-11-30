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Если сохранится текущая ситуация, когда постоянно возникают мелкие очаги инфекции в таких местах скопления людей как тренажёрные залы, интернет-кафе и сауны, третья волна COVID-19 может продлиться долгое время. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения РК Кан До Тхэ, выступая в понедельник на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. Он сказал, что в настоящее время трудно остановить распространение инфекции, поскольку существующая система отслеживания контактов несовершенна, а количество бессимптомных случаев растёт. Между тем, по данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 29 ноября в стране зарегистрированы 438 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших составило 34.201 человек. Правительство РК приняло решение усилить карантинный режим в столичном регионе, сохранив при этом второй уровень социального дистанцирования. С полуночи 1 декабря прекращается работа тренажёрных залов и саун, которые в последнее время были основными очагами распространения инфекции. Закрываются спортивные залы в жилых комплексах, а ресторанам запрещено проводить рождественские и новогодние банкеты. Ограничения будут действовать до 7 декабря. За пределами столичного региона уровень социального дистанцирования повышается до 1,5. Он будет действовать как минимум до 14 декабря.