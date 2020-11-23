Южнокорейский экспорт вырос в ноябре на 4%

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики РК, опубликованным 1 декабря, сумма южнокорейского экспорта составила в ноябре 45 млрд 800 млн долларов, увеличившись на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост среднесуточного экспорта составил 6,3%. Импорт составил в прошлом месяце 39 млрд 800 млн долларов, сократившись на 2,1% в годовом исчислении. Профицит торгового баланса составил 5 млрд 930 млн долларов. Рост экспорта вызван восстановлением экономик основных торговых партнёров РК, что привело к увеличению продаж полупроводников на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт дисплеев увеличился на 21,4%, компьютеров - на 5,6%. Из-за пандемии COVID-19 увеличились объёмы поставок биологических продуктов, в том числе, наборов для тестирования на вирус.