Экономический рост в РК в третьем квартале составил 2,1%

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Рост южнокорейской экономики в третьем квартале текущего года оказался выше, чем предполагалось, благодаря восстановлению экспорта. По данным Банка Кореи, опубликованным 1 декабря, в период с июля по сентябрь реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Реальный рост опередил прогноз, сделанный в октябре, на 0,3%. Кроме того, он впервые с начала года оказался положительным. Экспорт вырос в третьем квартале на 16% по сравнению с предыдущим кварталом, чему способствовал рост мирового спроса на полупроводники и автомобили, говорится в сообщении Банка Кореи. Инвестиции в производственные мощности увеличились за тот же период на 8,1%. Между тем, тормозом для восстановления экономики стали слабые потребительские расходы, которые не увеличились по сравнению с предыдущим кварталом. По сравнению с тем же периодом прошлого года, экономика сократилась на 1,1%.