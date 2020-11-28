В РК за сутки более 400 случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 30 ноября в стране зарегистрирован 451 новый случай COVID-19, в результате чего общее число заболевших составило 34.652. На протяжении последней недели ежедневно регистрируются в среднем 480 новых случаев инфекции. Между тем, карантинные власти предупреждают о возможном всплеске заболеваемости. В столичном регионе, на который приходится более 60% новых случаев заражения, действует режим социального дистанцирования второго уровня, в рамках которого с 1 декабря приняты усиленные карантинные меры. В частности, до 7 декабря закрыты сауны и тренажёрные залы¸ запрещено проведение новогодних вечеринок. В остальных регионах страны действует режим социального дистанцирования уровня 1,5. Число умерших не увеличилось, по-прежнему составляя 526 человек. Выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 260 человек, а общее число выздоровевших составило 27.885 человек. Проходят лечение 6.241 человек, 97 человек находятся в тяжёлом или критическом состоянии.