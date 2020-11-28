РК и США вновь обсудили вопрос о разделении военных расходов

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Представители РК и США провели 30 ноября в режиме видеоконференции очередной раунд переговоров по подготовке соглашения о специальных мерах, в котором оговариваются расходы сторон на содержание американских войск на юге Корейского полуострова. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, Чон Ын Бо и Донна Уэлтон оценили уровень готовности документа, договорившись «тесно сотрудничать, чтобы быстро достичь справедливого и взаимоприемлемого соглашения». В переговорах участвовали представители министерств иностранных дел и обороны РК, а также Пентагона и госдепартамента США. Переговоры о подготовке соглашения начались ещё в сентябре прошлого года. В конце марта этого года стороны предварительно договорились об увеличении южнокорейской доли на 13%. Однако окончательная договорённость не достигнута из-за несогласия президента США Дональда Трампа.