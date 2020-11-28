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Политика

Глава МИД РК – за стратегический диалог с новой администрацией США

Write: 2020-12-01 11:41:14Update: 2020-12-01 11:42:05

Глава МИД РК – за стратегический диалог с новой администрацией США

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва считает необходимым приложить максимум усилий к укреплению стратегических связей с новой американской администрацией с целью дальнейшего развития альянса Сеула и Вашингтона и продвижения мирного процесса на Корейском полуострове. Об этом глава южнокорейского внешнеполитического ведомства заявила в ходе совещания с главами 186 зарубежных дипломатических представительств  РК, состоявшегося в понедельник в формате видеоконференции. Пообещав и впредь укреплять сотрудничество в сферах торговли, демократии, мира и прав человека, министр отметила необходимость укрепления двустороннего партнёрства с США в борьбе с пандемией COVID-19 и климатическим кризисом. Кан Гён Хва напомнила также о важности контактов на высоком уровне с Пекином в целях дальнейшего развития стратегического партнёрства. Она призвала дипломатов продолжать усилия по улучшению двусторонних отношений с Японией, одновременно решая исторические проблемы и сотрудничая по текущим вопросам. 
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