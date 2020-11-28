Глава МИД РК – за стратегический диалог с новой администрацией США

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва считает необходимым приложить максимум усилий к укреплению стратегических связей с новой американской администрацией с целью дальнейшего развития альянса Сеула и Вашингтона и продвижения мирного процесса на Корейском полуострове. Об этом глава южнокорейского внешнеполитического ведомства заявила в ходе совещания с главами 186 зарубежных дипломатических представительств РК, состоявшегося в понедельник в формате видеоконференции. Пообещав и впредь укреплять сотрудничество в сферах торговли, демократии, мира и прав человека, министр отметила необходимость укрепления двустороннего партнёрства с США в борьбе с пандемией COVID-19 и климатическим кризисом. Кан Гён Хва напомнила также о важности контактов на высоком уровне с Пекином в целях дальнейшего развития стратегического партнёрства. Она призвала дипломатов продолжать усилия по улучшению двусторонних отношений с Японией, одновременно решая исторические проблемы и сотрудничая по текущим вопросам.