Photo : YONHAP News

Южнокорейская бойз-группа BTS установила новый рекорд, заняв первое место в чарте синглов Billboard с песней не на английском языке. Её последний сингл под названием Life Goes On, выпущенный 20 ноября, дебютировал на первой строчке чарта Hot 100. Впервые за 62 года сингл, который исполняется преимущественно на корейском языке, возглавил чарт Billboard. Life Goes On - вторая песня BTS, дебютировавшая под номером один в чарте после англоязычного сингла Dynamite, который в августе трижды находился на первой строчке. Сейчас он находится на третьей строчке чарта. У BTS теперь в общей сложности три песни, возглавляющие чарты, в том числе, ремикс на Savage Love американского певца Джейсона Деруло и новозеландского продюсера Jawsh 685.