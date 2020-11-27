Политические силы РК договорились о бюджете 2021 года

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Политические силы РК договорились увеличить бюджет 2021 года на 2 трлн 200 млрд вон. В результате он составит 558 трлн вон (505 млрд долларов). В бюджете предусмотрены третий этап чрезвычайной финансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии COVID-19 и расходы на вакцинацию. Стороны договорились покрыть бюджетный дефицит за счёт выпуска облигаций. Ожидается, что после достигнутой договорённости по бюджету он будет утверждён 2 декабря, в установленный законом срок. 1 декабря на пленарном заседании депутаты приняли 51 законопроект. Среди них поправка к Закону о военной службе, которая даёт возможность «выдающимся деятелям в области культуры и искусства» получить отсрочку от призыва. Приняты также поправки в законы о пенсиях государственных служащих, об этике государственных служащих, о возвращении зарубежных предприятий, о строительстве, о раскрытии информации и ряд других. Депутаты утвердили продление пребывания южнокорейских миротворцев в Аденском заливе и ОАЭ.