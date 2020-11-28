Страхование занятости будет распространяться на деятелей культуры

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Кабинет министров РК утвердил во вторник постановление о расширении охвата работающих государственной программой страхования занятости. Как сообщили в министерстве труда и занятости, деятели культуры и искусства, которые работают по контракту и имеют доход более 500 тыс. вон (450 долларов США) в месяц, с 10 декабря будут иметь право на участие в государственной программе страховании занятости. Это первый шаг в долгосрочном плане правительства по распространению страхования занятости на работников всех категорий к 2025 году. В настоящее время идёт разработка программы для самозанятых, домашних репетиторов и курьеров, которые не защищены в случае увольнения, поскольку они не работают в компаниях. Подать заявку на участие в программе могут деятели культуры, заключивших два и более контракта, общая сумма дохода по которым превышает 450 долларов. Ставка страховых взносов установлена на уровне 0,8% от дохода, что соответствует ставке для других категорий работников.