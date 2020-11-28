Звёзды К-Рор получат отсрочку от призыва на военную службу

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Национальное собрание РК утвердило во вторник поправку в Закон об обязательной военной службе, дающую возможность выдающимся деятелям культуры и искусства мужского пола получить отсрочку от призыва. Такое право получат те, кто внёс вклад в укрепление репутации страны на мировой арене. Данная поправка была предложена в сентябре, когда бойз-группа BTS возглавила американской чарт синглов Billboard Hot 100 с песней Dynamite. Ранее освобождение от военной службы или отсрочка предоставлялись только спортсменам, удостоенным наград на международных соревнованиях, и классическим музыкантам-лауреатам международных конкурсов. Согласно поправке, которая должна быть утверждена президентом, выдающиеся звёзды эстрады по ходатайству министра культуры, спорта и туризма могут получить отсрочку от военной службы до достижения ими 30-летнего возраста.