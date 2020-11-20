США обвинили Китай в нарушении режима санкций в отношении КНДР

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Госдепартамент США обвинил Китай в нарушении обязательств по поддержанию режима санкций ООН в отношении КНДР. Соответствующее заявление сделал во вторник заместитель помощника госсекретаря по северокорейским вопросам Алекс Вонг. Выступая во вторник на видеоконференции, организованной Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне, он отметил, что Китай продолжает принимать ежегодно по меньшей мере 20 тысяч северокорейских рабочих, которые приносят доход Пхеньяну, идущий на создание вооружений. Алекс Вонг напомнил, что госдепартамент запустил специальный сайт DPRKrewards.com, на который все желающие могут отправить информацию о нарушениях антисеверокорейских санкций. Плата за информацию может составить до 5 млн долларов. Причиной санкций ООН являются разработки Пхеньяном баллистических ракет и ядерного оружия.