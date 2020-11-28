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В Корее

В РК за сутки снова более 500 случаев COVID-19

Write: 2020-12-02 11:49:03Update: 2020-12-02 11:50:33

В РК за сутки снова более 500 случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 1 декабря в стране зарегистрированы 511 новых случаев COVID-19, в результате чего общее число заболевших составило 35.163. На протяжении последней недели ежедневно регистрируются в среднем 480 новых случаев инфекции. Между тем, карантинные власти предупреждают о предстоящем всплеске заболеваемости от семисот до тысячи новых случаев в день. На долю столичного  региона приходятся порядка 70% инфицированных. Там действует режим социального дистанцирования второго уровня, а в остальных регионах страны - уровень 1,5. Число умерших не увеличилось, по-прежнему составляя 526 человек. Выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 180 человек, а общее число выздоровевших составило 28.065 человек. Проходят лечение 6.572 человека, 101 человек находится в тяжёлом или критическом состоянии.
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