Рост потребительских цен в РК в ноябре составил 0,6%

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По данным Национального статистического управления РК, индекс потребительских цен в ноябре повысился на 0,6% в годовом исчислении, что существенно превысило уровень инфляции в предыдущем месяце, составивший 0,1%. По сравнению с предыдущим месяцем, индекс потребительских цен понизился на 0,1%. Базовая инфляция, которая не учитывает изменения цен на продукты питания и нефть, составила 0,6% в годовом исчислении. По мнению экспертов, росту инфляции способствовал рост цен на сельскохозяйственную продукцию на 13,2%, Цены в общепите выросли в среднем на 0,9% по сравнению с прошлым годом, хотя в прошлом году их рост составил 2-3%. Цены на нефтепродукты снизились на 14,8% из-за роста стоимости отечественной валюты по отношению к доллару. Цены на жилье выросли на 0,6%. Низкая инфляция даёт Банку Кореи возможность для сохранения гибкой денежно-кредитной политики.