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ОЭСР понизила прогноз экономического роста РК в текущем году на 0,1%, и теперь он составляет минус 1,1%. Принимая данное решение, организация оценила эффективность карантинных мер, принятых в стране. Эксперты ОЭСР отметили рост потребительской активности за счёт крупномасштабной финансовой помощи, некоторое восстановление экспорта и сокращение числа рабочих мест. Прогноз экономического роста на 2021 год составил 2,8%. Он также был понижен на 0,3% по сравнению с показателем, опубликованным в сентябре. РК включена в список из пяти стран, которые в следующем году восстановят темпы роста экономики, имевшие место до начала пандемии коронавируса. Южнокорейским властям посоветовали сосредоточить внимание на оказании помощи незащищённым категориям населения, в числе которых сотрудники сферы услуг и временные работники. Также, рекомендовано принять меры по сокращению налоговых сборов или их отсрочке.