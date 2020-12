Photo : YONHAP News

Фильм режиссёра Юн Дан Би «Двигаясь вперёд» (남매의 여름밤 / Moving On) получил высшую награду на международном кинофестивале азиатских фильмов (Reel Asian International Film Festival) в Торонто, завершившемся 19 ноября. Ранее фильм был удостоен премий ещё четырех кинофестивалей. В их числе Гонконгский фестиваль азиатского кино (The Hong Kong Arthouse Film Festival), Международный кинофестиваль в Турине (Torino Film Festival), Кинофестиваль в Мар-дель-Плата (Festival Internacional de Cine de Mar del Plata) и Кинофестиваль трёх континентов в Нанте (Nantes Three Contintents Film Festival). Премьера фильма «Двигаясь вперёд» состоялась 20 августа этого года. Он повествует о брате и сестре по имени Ок Чу и Тон Чжу и их летних каникулах в доме дедушки.