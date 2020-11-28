ООН не может оценить гуманитарную ситуацию в КНДР

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Управление по координации гуманитарных вопросов при ООН не включило КНДР в доклад по плану предоставления гуманитарной помощи нуждающимся странам в 2021 году. Об этом сообщила 2 декабря радиостанция «Свободная Азия». Причина заключается в невозможности оценки ситуации в стране из-за пандемии коронавируса, - сообщил официальный представитель управления Йенс Ларке. По его словам, в связи с введением ограничений на передвижение в КНДР проведение оценки, мониторинга и проверки достоверности новых сведений представляется невозможным. Тем не менее, гуманитарная помощь Пхеньяну в 2021 году всё же будет оказываться в соответствии с действующими директивами ООН. КНДР с конца января текущего года закрыла границу в целях недопущения проникновения коронавируса на территорию страны. Большая часть временно находившихся там сотрудников миссии ООН покинули её.