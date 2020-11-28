Рост валютных резервов РК - максимальный за 10 лет

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По данным Банка Кореи, валютные резервы страны составили в конце ноября 436 млрд 380 млн долларов, что на 9 млрд 870 млн долларов больше, чем месяц назад. Нынешний рост является максимальным с июля 2010 года. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, деноминированных в иностранных валютах, резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков. В начале года под влиянием пандемии COVID-19 показатель значительно снизился, но с апреля вновь начал расти. Как сообщают эксперты банка, это происходит из-за того, что ослабление доллара повысило конверсионную стоимость недолларовых активов, а также благодаря росту депозитов в иностранной валюте и инвестиционной прибыли. По состоянию на конец октября, РК занимала девятое место в мире по объёму валютных резервов. В начале списка - Китай, Япония, Швейцария, Россия, Индия, Тайвань, Гонконг, Саудовская Аравия.