В РК проходит единый государственный экзамен

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3 декабря в 8:40 утра в РК начался единый государственный экзамен, для которого по всей стране оборудованы 1.380 экзаменационных центров. Составлением экзаменационных вопросов занимался Корейский институт по подготовке и оценке учебных планов. Профессор университета Ханьян Мин Чжан Хон, который в этом году является председателем экзаменационной комиссии, рассказал, что задания точно соответствуют содержанию и уровню школьной программы. Он также подчеркнул, что составители старались не делать вопросы чрезмерно сложными, чтобы снизить нагрузку на школьников при подготовке к экзамену. В этом году единый государственный экзамен сдают примерно 493 тыс. человек, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Это также самый низкий показатель с момента внедрения системы единого госэкзамена. Для экз-аменующихся с подтверждённым вирусом COVID-19 и находящихся на самоизоляции подготовлены специальные места для сдачи экзамена. Результаты экзамена будут объявлены 23 декабря.