Высокопатогенный птичий грипп стал сильнее

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В городе Санчжу провинции Кёнсан-Пукто зафиксирован второй за этот год случай заражения высокопатогенным птичьим гриппом среди домашних птиц. Первый случай зафиксирован на прошлой неделе на утиной ферме в провинции Чолла-Пукто. Правительство временно ограничило движение транспорта 3 декабря в ряде регионов провинций Кёнсан-Пукто, Чхунчхон-Намдо, Чхунчхон-Пукто, а также в Сэчжоне и в провинции Канвондо. Случаи заражения среди диких птиц не фиксировались в течение двух лет, однако в этом году их уже более десяти. Также сообщается, что на этот раз распространение вируса интенсивнее, чем в предыдущие годы. В связи с этим власти обеспокоены возможностью быстрого роста случаев заражений на фермах. Таким образом, РК утратила статус страны, свободной от птичьего гриппа, который ранее поддерживала в течение почти трёх лет. Это делает невозможным дальнейший экспорт птицы. Правительство призывает местные власти принять тщательные карантинные меры.