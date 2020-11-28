РК подписала соглашение о поставке вакцин против COVID-19 с компанией AstraZeneca

Photo : YONHAP News

РК подписала соглашение о поставке вакцин против вируса COVID-19 с британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом сообщил в четверг представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения, не назвав при этом подробности сделки, включая сумму контракта, объём и сроки планируемых поставок. Вакцина, разработанная AstraZeneca, в ходе третьего этапа клинических испытаний показала эффективность 70-90%. Для обеспечения иммунитета от COVID-19 одному человеку требуются две дозы препарата. Ранее компания сообщила, что стоимость одной дозы составит от 3 до 5 долларов. РК ведёт переговоры с пятью производителями вакцин, включая Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и Novavax. Основными преимуществами вакцины, созданной AstraZeneca, являются низкая цена и простые условия хранения, что значительно облегчает доставку и распределение препарата.