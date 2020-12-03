Впервые за 9 месяцев в РК более 600 новых случаев COVID-19 за сутки

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 3 декабря в стране зарегистрированы 629 новых случаев COVID-19, в результате чего общее число заболевших составило 36.332. Несмотря на ужесточение карантинных мер, рост числа инфицированных оказался максимальным за 9 месяцев. Органы здравоохранения неоднократно предупреждали о возможном всплеске заболеваемости с наступлением зимних холодов. Ожидается, что в течение ближайших двух недель число случаев заражения повысится до 700-1.000. Особенно быстрыми темпами заболеваемость растёт в столичном регионе, где 3 декабря выявлены 472 новых случая COVID-19. Там уровень социального дистанцирования может быть повышен до 2,5 – четвёртой ступени по пятиуровневой шкале. Данный уровень вводится, когда среднесуточное количество случаев заболевания составляет в течение недели от 400 до 500. Число умерших увеличилось на 7 человек, составив 536 человек. Выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 259 человек, а общее число выздоровевших составило 28.611. Проходят курс лечения 7.185 человек, 116 из них находятся в тяжёлом или критическом состоянии.