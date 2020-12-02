Профицит платёжного баланса РК в октябре – 11,6 млрд долларов

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По данным Банка Кореи, опубликованным в пятницу, профицит отечественного текущего платёжного баланса составил в октябре 11 млрд 660 млн долларов. Это на 1 млрд 530 млн долларов больше, чем в предыдущем месяце, а также лучший показатель с сентября 2017 года. Профицит товарного баланса составил в октябре 10 млрд 150 млн долларов, что на 2 млрд 147 млн долларов больше, чем в предыдущем месяце. Экспорт, который составляет половину южнокорейской экономики, вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 49 млрд 850 млн долларов, а импорт увеличился на 1% до 37 млрд 830 млн долларов. В этом году зарубежные поставки сократились из-за пандемии COVID-19, но с июня темпы спада замедлились, поскольку основные экономики постепенно начали возобновлять деловую активность и ослаблять ограничения на границах. По данным Банка Кореи, за первые 10 месяцев этого года профицит текущего платёжного баланса страны составил 54 млрд 970 млн долларов.