Корейская вона продолжает укрепляться по отношению к доллару в ожидании принятия властями США мер по стимулированию экономики и появления в ближайшее время вакцин против COVID-19. На момент закрытия биржи в четверг курс отечественной валюты составил ровно 1.097 вон за доллар. Это самый высокий показатель с 14 июня 2018 года. В момент открытия биржи в пятницу она ещё больше подорожала и торговалась на уровне 1.092,30 воны за доллар. Доллар слабеет после того, как Федеральная резервная система США на сентябрьском заседании заявила, что будет поддерживать процентные ставки около нуля до тех пор, пока инфляция не достигнет целевого показателя в 2%. Между тем, южнокорейские финансовые власти выражают обеспокоенность быстрым укреплением национальной валюты. Они готовы принять меры для сглаживания нежелательных последствий данного явления.