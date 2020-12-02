Сеул опроверг сообщение о переносе саммита РК-США-Япония

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Администрация президента РК опровергла в четверг сообщение японской газеты о переносе на следующий год трёхстороннего южнокорейско-американо-японского саммита. Пресс-секретарь президента Кан Мин Сок сообщил журналистам, что никакого решения о переносе саммита не принималось. Южнокорейская сторона по-прежнему стремится к тому, чтобы провести его в этом году. Ранее в тот же день японская газета «Нихон кейдзай симбун» сообщила, что трёхсторонний саммит будет отложен, поскольку нет условий для организации личной встречи президента РК Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги. Её проведению мешает конфликт между двумя странами, связанный с принудительной трудовой мобилизацией корейцев в период Второй мировой войны. «Нихон кейдзай симбун» пишет, что Сеул не предложил график обсуждения данной проблемы, в связи с чем проведение саммита в этом году невозможно.