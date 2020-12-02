Президенты РК и Франции обсудили сотрудничество в области изменения климата

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Президент РК Мун Чжэ Ин провёл в четверг телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых обсуждалось сотрудничество в борьбе с изменением климата. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Кан Мин Сок, южнокорейский лидер заверил своего французского коллегу в том, что Сеул будет активно сотрудничать с мировым сообществом в реализации Парижского соглашения об изменении климата. В ходе переговоров, которые длились около часа, Мун Чжэ Ин сообщил, что РК реализует политику под названием «Новый курс», направленную на создание устойчивой экономики, и работает над достижением к 2050 году углеродной нейтральности, чтобы присоединиться к глобальным усилиям по реагированию на изменения климата. По словам Макрона, Франция хотела бы поддержать инициативы Сеула, включая углеродную нейтральность, и в этой связи она будет участвовать в саммите «Партнёрство для зелёного роста и глобальных целей до 2030 года», который состоится в следующем году в Сеуле. Лидеры РК и Франции также договорились работать вместе в целях разработки и справедливого распределения вакцин против COVID-19.