В Сеуле - рекордное число новых случаев COVID-19

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3 декабря в Сеуле зарегистрировано 295 новых случаев COVID-19, что является максимальным показателем с начала пандемии. Новый максимум был достигнут на следующий день после того, как в столице был установлен предыдущий рекорд суточного числа заражений - 262. Как заявил в пятницу в интервью радио CBS исполняющий обязанности мэра Сеула Со Чжон Хёп, «антивирусные меры не успевают за темпами распространения инфекции». Он напомнил также о наличии сезонных факторов, когда всё больше людей находятся в помещениях, причём в непосредственной близости друг от друга. В настоящее время в Сеуле действует второй уровень социального дистанцирования – третий по пятиуровневой шкале. В его рамках введены дополнительные ограничения в виде временного закрытия тренажёрных залов и саун. В настоящее время обсуждается возможность введения дополнительных ограничений,- отметил Со Чжон Хёп.