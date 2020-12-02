С 5 декабря в Сеуле ужесточается карантинный режим

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В рамках борьбы с распространением вируса COVID-19 с 5 декабря в Сеуле ужесточаются ограничения на работу объектов повышенного риска. В частности, кинотеатры, интернет-кафе, игровые залы, учреждения дополнительного образования, парки развлечений, салоны красоты, парикмахерские, крупные продуктовые магазины и универмаги должны будут прекращать работу в 21 час. Исключения сделаны для продуктовых магазинов площадью менее 300 кв. метров и предприятий общественного питания, работающих навынос и осуществляющих доставку. Движение автобусов и поездов метро с 21 часа будет осуществляться по графику, сокращённому на 30%. Как сообщил в пятницу исполняющий обязанности мэра Сеула Со Чжон Хёп, данные ограничения будут действовать на протяжении двух недель. Они введены в связи с тем, что 3 декабря в Сеуле зарегистрированы 295 новых случаев COVID-19. Это максимальный показатель с начала пандемии. По словам Со Чжон Хёпа, «антивирусные меры не успевают за темпами распространения инфекции». По решению департамента образования, все средние и старшие школы Сеула, начиная с 7 декабря, будут работать в удалённом режиме. С 24 ноября в столице действует второй уровень социального дистанцирования, средний уровень пятиуровневой системы.