Президент РК произвёл частичные перестановки в правительстве

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Президент РК Мун Чжэ Ин произвёл в пятницу частичные перестановки в правительстве, сменив четырёх министров. От занимаемой должности освобождена министр сухопутных территорий и транспорта Ким Хён Ми, работавшая с момента прихода к власти правительства Мун Чжэ Ина в 2017 году. Вместо неё на должность министра назначен Пён Чхан Хым, возглавлявший Корейскую земельно-жилищную корпорацию. Депутат Национального собрания трёх созывов от правящей Демократической партии Тобуро Чон Хэ Чхоль сменит Чин Ёна на посту министра административного управления и безопасности. Директор Корейского института развития индустрии здравоохранения Квон Док Чхоль назначен министром здравоохранения и социального обеспечения вместо Пак Нын Ху. Министром по делам женщин и семьи вместо Ли Чжон Ок назначена член правления Корейского женского фонда Чон Ён Э.