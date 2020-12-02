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Экономика

Главный биржевой индекс KOSPI достиг нового исторического максимума

Write: 2020-12-04 16:37:00Update: 2020-12-04 17:42:36

Главный биржевой индекс KOSPI достиг нового исторического максимума

Photo : YONHAP News

Главный индекс Корейской биржи KOSPI составил по итогам торгов в пятницу 2.731,45 пункта, что на 35,23 пункта  или 1,31% выше цены закрытия предыдущего дня. KOSPI бьёт рекорды три дня подряд. Курс национальной валюты – максимальный за последние 2,5 года. Объем торгов был умеренным: продано около 1 млрд 700 млн акций на сумму около 18 млрд долларов. Акции технологических, финансовых и сталелитейных компаний подорожали, в основном благодаря ожиданиям быстрого внедрения  вакцин против COVID-19. Акции лидера рынка Samsung Electronics подорожали на 2,58%, второго по величине производителя полупроводников SK hynix - на 3,14%. Стоимость акций крупнейшего автопроизводителя страны Hyundai Motor не изменилась, акции POSCO подорожали на 5,57%. Курс национальной валюты составил 1.083 воны за доллар, что на 14,9 вон больше по сравнению с закрытием предыдущей сессии. 
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