Главный биржевой индекс KOSPI достиг нового исторического максимума

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Главный индекс Корейской биржи KOSPI составил по итогам торгов в пятницу 2.731,45 пункта, что на 35,23 пункта или 1,31% выше цены закрытия предыдущего дня. KOSPI бьёт рекорды три дня подряд. Курс национальной валюты – максимальный за последние 2,5 года. Объем торгов был умеренным: продано около 1 млрд 700 млн акций на сумму около 18 млрд долларов. Акции технологических, финансовых и сталелитейных компаний подорожали, в основном благодаря ожиданиям быстрого внедрения вакцин против COVID-19. Акции лидера рынка Samsung Electronics подорожали на 2,58%, второго по величине производителя полупроводников SK hynix - на 3,14%. Стоимость акций крупнейшего автопроизводителя страны Hyundai Motor не изменилась, акции POSCO подорожали на 5,57%. Курс национальной валюты составил 1.083 воны за доллар, что на 14,9 вон больше по сравнению с закрытием предыдущей сессии.