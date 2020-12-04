В столичном регионе вводится уровень социального дистанцирования 2,5

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С полуночи 8 декабря в столичном регионе РК, включающем Сеул, провинцию Кёнгидо и город Инчхон, уровень социального дистанцирования повышается до 2,5. Четвёртый по величине уровень в пятиуровневой системе противодействия распространению вируса COVID-19 будет действовать на протяжении трёх недель. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, будут закрыты около 130 тыс. объектов особого риска, время работы ещё 460 тыс. объектов будет сокращено. Запрещены мероприятия с участием более 50 человек, включая похоронные и свадебные церемонии. Закрываются тренажёрные залы и караоке, которым ранее разрешалось работать до 21:00, а спортивные соревнования проводятся без зрителей. Предприятия общественного питания могут работать, как и раньше, до 21 часа, после чего возможны лишь доставка и продажа навынос. Кафе по-прежнему будут работать в режиме навынос. Кинотеатры, интернет-кафе, учреждения дополнительного образования, парки развлечений, парикмахерские, крупные продуктовые магазины и универмаги могут работать только до 21 часа. На церковных службах могут присутствовать не более 20 человек. Начальные школы переходят на режим онлайн-обучения. В остальных регионах страны установлен второй уровень социального дистанцирования.