Замгоссекретаря США Стивен Бигэн посетит Сеул

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Заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн прибудет 8 декабря с четырёхдневным визитом в Сеул, где проведёт переговоры по вопросам двустороннего южнокорейско-американского альянса и урегулирования северокорейских проблем. Как сообщили в госдепартаменте, в ходе визита «будет подтверждена общая приверженность Сеула и Вашингтона региональной безопасности, стабильности и процветанию во всём Индо-Тихоокеанском регионе». Стивен Бигэн проведёт переговоры с заместителем министра иностранных дел Чхве Чжон Гоном и специальным представителем РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном. Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва устроит банкет в честь американского гостя. Это будет последний визит Стивена Бигэна в Сеул в качестве второго лица в американской дипломатии до завершения четырёхлетнего срока правления администрации Дональда Трампа.