Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина – минимальный с момента прихода к власти

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Рейтинг одобрения работы действующего президента РК Мун Чжэ Ина составил 37,4%, что на 6,4% ниже, чем на прошлой неделе. Это самый низкий рейтинг с момента его вступления в должность в мае 2017 года. Об этом сообщило в понедельник агентство Realmeter, подведя итоги опроса 2.513 жителей различных регионов страны, проведённого с 30 ноября по 4 декабря по заказу YTN. 57,4% опрошенных дали отрицательную оценку деятельности президента, что на 5,2% больше, чем неделю назад. По сравнению с результатами опроса, проведённого Realmeter по заказу TBS, которые были опубликованы 3 декабря, отрицательная оценка выросла на 0,1%. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро понизился на 4,4%, составив 29,7%. Рейтинг основной оппозиционной партии Сила народа вырос на 3,4%, составив 31,23%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2% при уровне достоверности 95%.