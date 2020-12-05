В РК представлена стратегия достижения углеродной нейтральности

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Южнокорейское правительство обнародовало стратегию достижения углеродной нейтральности, нацеленную на сокращение выбросов углерода и преобразование экономики, основанной на ископаемом топливе, в экологически чистую. Соответствующая программа, представленная 7 декабря на заседании оперативного штаба по вопросам экономики, состоит из трёх направлений. Первое - это перевод экономики в режим минимизации выбросов углеродов. Для этого изменится структура металлургического, цементного, нефтеперерабатывающего и нефтехимического производств. Планируется более активное распространение водородных автомобилей, создание универсальной системы общественного транспорта. Вторая цель - формирование экосистемы новых отраслей с низким объёмом углеродных выбросов. Третья цель - обеспечение защиты компаний и рабочих, которые могут пострадать при переходе на чистое производство. Планируется пересмотреть систему ценообразования на выбросы углерода и создать профильный комитет при президенте, который будет контролировать реализацию программы.