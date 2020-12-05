Президент РК извинился за «путаницу», связанную с реформой прокуратуры

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Президент РК Мун Чжэ Ин публично извинился за «путаницу», вызванную попытками его администрации реформировать прокуратуру. В ходе состоявшегося в понедельник совещания со старшими секретарями глава государства выразил пожелание, чтобы это была «последняя боль» в проведении демократических реформ. «Как президенту, мне неловко за политическую ситуацию, вызывающую беспокойство народа в тот момент, когда необходимо объединиться для борьбы с COVID-19», - сказал Мун Чжэ Ин. Он подчеркнул, что в интересах укрепления демократии все проблемы должны решаться посредством демократических процедур. Заявление президента прозвучало в тот момент, когда правящая Демократическая партия Тобуро, которой принадлежит большинство мест в парламенте, заявляет о готовности принять ряд законопроектов, наделяющих полицию более широкими полномочиями по расследованию, и реформировать Национальную службу разведки. Мун Чжэ Ин отметил, что страна получила шанс на «системную реформу» властных структур, которая открывает новую страницу в истории южнокорейской демократии.