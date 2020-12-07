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Политика

Президент РК поручил активизировать усилия для отслеживания случаев заражения COVID-19

Write: 2020-12-07 16:10:39Update: 2020-12-07 17:08:27

Президент РК поручил активизировать усилия для отслеживания случаев заражения COVID-19

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин поручил правительству мобилизовать «всю доступную» рабочую силу для тщательного отслеживания случаев заражения COVID-19. Как сообщили в понедельник в его администрации, глава государства отметил особую важность такой работы в условиях продолжающегося роста числа инфекций, особенно в Сеуле и его окрестностях. Именно там органы здравоохранения сталкиваются с серьёзными трудностями при отслеживании источников распространения вируса. Президент распорядился привлечь к борьбе с распространением вируса государственных служащих, военных и полицейских. Он заявил также о том, что центры тестирования на коронавирус необходимо перевести на круглосуточный режим работы, включая выходные и праздничные дни, одновременно увеличив количество таких центров. Мун Чжэ Ин дал указание активизировать использование экспресс-тестов на антигены, чтобы иметь возможность за 15 минут получить результат с точностью более 90%. Результаты теста полимеразной цепной реакции занимают несколько часов. Президент попросил население страны немедленно проходить тестирование, если есть подозрение на инфекцию, даже при отсутствии симптомов.
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