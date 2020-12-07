В столичном регионе ужесточён карантинный режим

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С полуночи 8 декабря в столичном регионе РК, в состав которого входят города Сеул и Инчхон, а также провинция Кёнгидо, уровень социального дистанцирования повышен до 2,5. Четвёртый по величине уровень в пятиуровневой системе противодействия распространению вируса COVID-19 будет действовать на протяжении трёх недель. Запрещены мероприятия с участием более 50 человек, включая похоронные и свадебные церемонии. Прекращена работа тренажёрных залов и караоке, которым ранее разрешалось работать до 21:00, а спортивные соревнования могут проходить без зрителей. Предприятия общественного питания обслуживают посетителей до 21 часа, после чего возможны лишь доставка и продажа навынос. Кафе работают только в режиме навынос. Кинотеатры, интернет-кафе, учреждения дополнительного образования, парки развлечений, парикмахерские, крупные продуктовые магазины и универмаги закрываются в 21 час. На церковных службах могут присутствовать не более 20 человек. Движение автобусов и поездов метро с 21 часа сокращено на 30%. Заполняемость междугородных автобусов и поездов не превышает 50% их вместимости. В остальных регионах страны установлен второй уровень социального дистанцирования.