Правительство РК обеспечит 44 млн человек вакцинами против COVID-19

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Правительство РК обеспечит вакцинами против COVID-19 44 млн человек. Как сообщили во вторник в министерстве здравоохранения и социального обеспечения, вакцина для 34 млн человек предварительно заказана у четырёх компаний-производителей лекарств - AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson's Janssen и Moderna. Вакцины для 10 млн человек будут поставлены в рамках программы глобального доступа к вакцинам COVAX. Соглашение с AstraZeneca уже подписано, а позднее в этом месяце будут подписаны соглашения с тремя другими компаниями. Предварительно заказанные вакцины, которых достаточно для охвата 88% населения страны, должны поступить в феврале, но график вакцинации пока не составлен. Как заявил во вторник на брифинге министр здравоохранения и социального обеспечения РК Пак Нын Ху, «поскольку разработка вакцин не завершена, и всё ещё существуют опасения по поводу их безопасности и эффективности, график вакцинации будет составлен с учётом различных факторов».