Президент РК: Сеул рассмотрит возможность присоединения к CPTPP

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РК рассматривает возможность присоединения к Всеобъемлющему прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP) в рамках усилий по диверсификации экспортных рынков. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая во вторник на церемонии по случаю Дня торговли. Он также подчеркнул необходимость наращивания торговли в рамках подготовки к посткоронавирусной эпохе. CPTPP представляет собой торговое соглашение с участием 11 стран. Это пересмотренная версия Транстихоокеанского партнёрства, предложенного бывшим президентом США Бараком Обамой, от которого отказался Дональд Трамп. Южнокорейский лидер отметил также, что «самое сильное оружие» против протекционизма - это глобальная конкурентоспособность в производстве хороших товаров. Он обещал стремиться повысить конкурентоспособность производственного сектора страны с акцентом на три новые отрасли: биологическое здоровье, системные полупроводники и автомобили будущего. Президент назвал эти отрасли «новым двигателем», который возглавит экспорт страны в будущем. Он охарактеризовал «стремительно растущий мировой рынок электронной коммерции» в разгар пандемии COVID-19 как «новое окно возможностей», особенно для малых и средних компаний.