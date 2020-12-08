Шесть производителей отзывают 82 тыс. автомобилей

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Компании Hyundai Motor, Kia Motors, Toyota, Ford, Fiat Chrysler Automobiles и BMW добровольно отзовут 82.657 автомобилей 47 моделей для ремонта неисправных компонентов. Об этом сообщили во вторник в министерстве сухопутных территорий и транспорта. Hyundai отзовёт в общей сложности 51.048 автомобилей, произведённых в период с января 2018 по ноябрь этого года, из-за дефекта программного обеспечения в тормозной системе. Ту же проблему в 1.895 электромобилях Soul, произведённых в период с февраля 2019 по ноябрь этого года, намерена решить Kia Motors. 15.024 автомобиля Camry и Lexus, произведённых в период с июля 2017 года по сентябрь 2019 года, Toyota отзовёт из-за неисправных компонентов топливного насоса. Отзыв в общей сложности 12.172 седанов Ford Lincoln MKZ связан с проблемами утечки тормозной жидкости в передних колёсах, а у 69 дизельных внедорожников BMW X5 были обнаружены трещины в подрамниках. Владельцы автомобилей могут посетить сервисные центры для бесплатной замены деталей.