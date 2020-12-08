Самые высокие доходы в течение жизни – у 45-летних южнокорейцев

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По состоянию на 2017 год, пик средних годовых трудовых доходов работающих южнокорейцев пришёлся на возраст 45 лет, в то время как люди в возрасте 59 лет начинают тратить больше, чем зарабатывают. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления, опубликованные в понедельник. У жителей страны в возрасте 45 лет средний годовой трудовой доход составил 33 млн 540 тыс. вон (31 тыс. долларов) на человека. У детей и молодёжи в возрасте от 0 до 27 лет потребление превышает доходы из-за платы за образование. Начиная с 28 лет, трудовой доход начинает превышать потребление. Такая ситуация продолжается до 58 лет. Превышение доходов над потреблением достигает максимума в 14 млн 840 тыс. вон (13.700 долларов) в 45 лет. После этого данная сумма начинает постепенно уменьшаться. С 59 лет южнокорейцы начинают тратить больше, чем зарабатывают, из-за затрат на здравоохранение.