Показатели Корейской биржи понизились из-за сложной ситуации с COVID-19

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Показатели Корейской биржи понизились во вторник более чем на 1,5% из-за опасений по поводу ухудшения ситуации с COVID-19 во всём мире. Базовый биржевой индекс KOSPI снизился на 44,51 пункта, или 1,62%, составив 2.700,93 пункта. При этом было продано 1 млрд 400 млн акций на сумму 15 млрд 600 млн долларов. KOSPI начал слабеть после того, как накануне достиг очередного исторического максимума. Настроения инвесторов изменились, поскольку количество новых ежедневных случаев COVID-19 в РК не уменьшилось, несмотря на ужесточение схемы социального дистанцирования. Акции большинства крупных компаний подешевели. Так, акции лидера рынка Samsung Electronics упали в цене на1,65%, SK hynix – на 2,54%, крупнейшего автопроизводителя страны Hyundai Motor - на 3,62%, а ведущего производителя стали - на 1,67%. Курс национальной валюты составил 1085,4 воны по отношению к доллару, что на 3,3 воны ниже уровня закрытия предыдущей сессии.