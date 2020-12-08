Вакцинация от COVID-19 в РК начнётся не ранее апреля

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Вакцина против COVID-19, заказанная правительством РК, прибудет в страну в феврале-марте будущего года. Соответственно, вакцинация может начаться не раньше апреля. Обеспечив необходимый запас вакцины, правительство намерено подходить к массовой вакцинации осторожно. Дело в том, что фармацевтические компании Pfizer и Moderna впервые коммерциализировали технологию матричной РНК при разработке вакцины от COVID-19. К настоящему моменту только 30 тыс. человек были вакцинированы в рамках третьей фазы клинических испытаний. Всё это не позволяет с уверенностью говорить о том, что вакцина безопасна. Более того, отсутствуют сведений о её воздействии на детей и пожилых людей. В связи с этим в правительстве пришли к выводу о том, что к массовой вакцинации внутри страны нужно приступать после анализа опыта вакцинации как минимум миллиона человек за рубежом, что покажет эффективность и возможные побочные эффекты. Правительство РК планирует обеспечить вакцинами против COVID-19 44 млн человек.