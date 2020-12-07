В РК продолжается третья волна пандемии COVID-19

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Третья волна пандемии COVID-19 в РК пока продолжается. Стремительному росту числа заражённых способствует наступление холодов. 8 декабря выявлено более 600 новых случаев инфекции. На фоне стремительного распространения коронавируса в столичном регионе очаги заражения фиксируются и в других регионах страны. Во время первой и второй волн пандемии увеличение больных было вызвано кластерными инфекциями. Это позволяло сравнительно быстро отслеживать контакты заражённых. Сейчас очаги COVID-19 возникают повсеместно, от семейных встреч до рынков и заведений общепита. В сложившейся ситуации уровень социального дистанцирования в столичном регионе был повышен до 2,5, в других регионах страны – до второго. Для получения видимого эффекта от принятых мер должно пройти некоторое время, поэтому в ближайшие дни темпы распространения заболевания сохранятся, - сообщают специалисты. Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения РК Кан До Тхэ предположил, что система здравоохранения страны может не выдержать, если эпидемическая ситуация не улучшится. Он также выразил беспокойство в связи с возможным возникновением опасной ситуации, когда оказание основных медицинских услуг станет затруднительным.