Несмотря на ужесточение карантинных мер, в РК около 700 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 8 декабря в стране зарегистрированы 686 новых случаев COVID-19, в результате чего общее число заболевших составило 39.432. Рост отмечен, несмотря на ужесточение мер социального дистанцирования. 4 человека умерли, а общее число умерших - 556. Органы здравоохранения обеспокоены ростом числа инфекций, источники которых не удаётся установить. Медики прогнозируют, что на следующей неделе ежедневное число новых случаев COVID-19 может приблизиться к тысяче, если ситуация не будет взята под контроль. Принято решение активизировать тестирование на вирус людей молодого и среднего возраста. За минувшие сутки выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 527 человек, а общее число выздоровевших составило 30.177. Проходят курс лечения 8.699 человек, 149 из них находятся в тяжёлом или критическом состоянии. В этой связи сохраняется обеспокоенность возможной нехваткой больничных коек для лечения пациентов с COVID-19.