В РК растёт количество новых частных компаний

В прошлом году в РК количество новых частных предприятий приблизилось к 1 млн. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления, представленном 9 декабря. Сообщается, что количество работающих компаний, имеющих постоянный штат и фиксирующих продажи, выросло на 4,4% в годовом исчислении, составив 6 млн 527 тыс. Количество молодых компаний выросло на 8,4%, составив 997 тыс. Нынешний рост является самым значительным с 2014 года. По состоянию на 2018 год, свою деятельность прекратили 692 тыс. компаний. Это на 0,9% меньше, чем в 2017 году. 973 тыс. молодых предприятий приходятся на самозанятых. 25% из них - это компании, работающие в сфере недвижимости, 20% - в сфере продаж, 16% - в гостиничном и ресторанном бизнесе. По состоянию на 2018 год, уровень выживаемости среди молодых компаний, открывшихся в 2017 году, составил 63,7%. Для компаний, начавших работу в 2013 году, показатель составил 31,2%.