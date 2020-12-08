Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Экономика

В РК отменяется система цифровых сертификатов, удостоверяющих личность

Write: 2020-12-09 15:22:27Update: 2020-12-09 15:24:16

В РК отменяется система цифровых сертификатов, удостоверяющих личность

Photo : YONHAP News

С 10 декабря в РК отменяется система цифровых сертификатов, удостоверяющих личность. Они были введены в 1999 году, чтобы дать возможность жителям страны совершать в интернете финансовые операции, получать различные документы, совершать покупки. Со временем они стали неудобны из-за необходимости постоянного обновления и установки дополнительных программ обеспечения безопасности. Их заменят более простые методы проверки. Избавление от системы цифровых сертификатов было одним из предвыборных обещаний президента Мун Чжэ Ина в 2017 году. Поправки в закон о цифровой подписи дают возможность различным компаниям заменить единую систему собственными службами проверки. Одной из альтернатив является Pass, приложение для проверки мобильных устройств от операторов мобильной связи SK Telecom, KT и LG Uplus. Кроме того, электронную подпись можно будет оформить с помощью номера удостоверения личности, банковского счёта или телефона. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >