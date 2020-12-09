РК дополнительно закупит вакцину от COVID-19

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Президент РК Мун Чжэ Ин поручил правительству обеспечить закупку дополнительного количества вакцины против COVID-19. Об этом он заявил на экстренном совещании Национального центра управления в кризисных ситуациях, которое состоялось 9 декабря. Оценив текущую эпидемическую обстановку в столичном регионе, президент отметил, что новая вспышка инфекции носит серьёзный характер. Он подчеркнул необходимость в первую очередь позаботиться о безопасности людей, даже если это приведёт к дополнительным затратам со стороны государства. Предварительно заказанных 44 млн доз достаточно для формирования коллективного иммунитета у населения, однако вакцины были разработаны в срочном порядке, поэтому существует риск непредвиденных ситуаций. Президент также распорядился, чтобы вакцина была доступна бесплатно или по низкой цене как можно большему количеству людей. Он попросил правительство подготовить план вакцинации с учётом факторов безопасности и эффективности вакцины. Мун Чжэ Ин также призвал региональные власти более активно проводить противоэпидемические меры.