Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В Корее

В столичном регионе будут развёрнуты дополнительные пункты диагностики на COVID-19

Write: 2020-12-10 10:45:21Update: 2020-12-10 11:36:27

В столичном регионе будут развёрнуты дополнительные пункты диагностики на COVID-19

Photo : KBS News

В целях сдерживания распространения  COVID-19 в столичном регионе правительство РК приняло решение развернуть в течение следующих трёх недель временные диагностические пункты в 150 районах, где обычно собирается молодёжь. Об этом сообщила в своём выступлении на экстренном совещании Национального центра управления в кризисных ситуациях, которое состоялось 9 декабря, начальник Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён. Губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён сказал, что в отдельных регионах планируется провести всеобщее тестирование в связи с большим количеством случаев заражения, источники которых невозможно отследить. Министр обороны Со Ук сообщил, что в соответствии с указанием президента Мун Чжэ Ина к участию в противоэпидемических мероприятиях в столичном регионе будут привлечены военные. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >