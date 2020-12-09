В столичном регионе будут развёрнуты дополнительные пункты диагностики на COVID-19

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В целях сдерживания распространения COVID-19 в столичном регионе правительство РК приняло решение развернуть в течение следующих трёх недель временные диагностические пункты в 150 районах, где обычно собирается молодёжь. Об этом сообщила в своём выступлении на экстренном совещании Национального центра управления в кризисных ситуациях, которое состоялось 9 декабря, начальник Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён. Губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён сказал, что в отдельных регионах планируется провести всеобщее тестирование в связи с большим количеством случаев заражения, источники которых невозможно отследить. Министр обороны Со Ук сообщил, что в соответствии с указанием президента Мун Чжэ Ина к участию в противоэпидемических мероприятиях в столичном регионе будут привлечены военные.