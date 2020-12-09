РК внесёт 6 млн долларов в фонд ООН - CERF

Photo : YONHAP News

В следующем году правительство РК внесёт 6 млн долларов в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН (CERF). Об этом сообщили 9 декабря в министерстве иностранных дел РК. Данный фонд был создан для оказания поддержки странам, столкнувшимся с гуманитарными проблемами в результате стихийных бедствий и эпидемий. С момента создания фонда в 2006 году правительство РК внесло в него в общей сложности 57 млн долларов. 8 декабря фонд провёл видеоконференцию с участием представителей стран-членов ООН и неправительственных организаций. Цель мероприятия - обеспечение сотрудничества международного сообщества в связи с беспрецедентным гуманитарным кризисом во всем мире в результате распространения COVID-19, изменений климата и военных конфликтов. РК представлял координатор МИД по вопросам международных связей Хам Сан Ук. На сегодняшний день более 50 стран обязались в следующем году оказать фонду поддержку на общую сумму в 370 млн долларов.